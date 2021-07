Cum a aparut Kate Middleton in tribunele de la Wimbledon FOTO

Kate Middleton a fost vineri la Wimbledon , dar nu doar pentru a vedea tenis la turneul de Grand Slam aflat in desfasurare pentru a vedea tenisul.Sotia Printului William, in varsta de 39 de ani, si-a petrecut o parte din dimineata in bucatariile de pe teren pentru a ajuta la pregatirea mancarii.Kate a subliniat munca pe care organizatorii de la All England Lawn Tennis Club au facut-o pentru a crea si distribui 200 de mese pe zi.Kate si William sunt pasionati de tenis, avand chiar un teren la resedinta lor. Ei sunt prezente constante la turneul londonez.Zilele trecute, cuplul s-a aflat in tribune si la partida de fotbal Anglia - Germania 2-0, de la Euro 2020.