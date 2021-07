Un italian va juca finala la Wimbledon chiar in ziua in care Italia va juca cu Anglia pentru castigarea titlului european la fotbal

Berrettini, in varsta de 25 de ani, s-a impus in fata polonezului Hubert Hurkacz, scor 6-3, 6-0, 6-7 (3/7), 6-4).El este primul italian care joaca finala unui grand slam dupa Adriano Panatta la Roland-Garros, in 1976.Berrettini, cap de serie numarul 7, va evolua in finala cu invingatorul meciului dintre Novak Djokovici si Denis Sapovalov.Finala de la Wimbledon se va juca duminica, chiar in ziua si in locul unde Italia joaca cu Anglia ultimul act de la EURO 2020.