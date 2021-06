Monica Niculescu a recurs la o schema disperata contra Sabalenkai: "Nu mai stiu ce sa fac!" VIDEO

Romanca nu a avut nicio sansa in fata unei adversare mult mai puternice.Disperata ca ii returneaza toate serviciile, Niculescu a incercat chiar si un serviciu din mana pentru a-si surprinde adversara. Dar mingea s-a oprit in fileu. "Nu stiu ce sa mai fac", a glumit Monica.Totusi, romanca ramane cu un traseu bun in calificari si o prezenta in turul unu, ceea ce i-a adus un premiu de 48.000 de lire sterline.