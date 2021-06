Adversara de temut! Cu cine va juca Monica Niculescu in primul tur la Wimbledon

Niculescu a ajuns pe tabloul principal dupa ce a invins-o, vineri, cu scorul de 7-5, 6-1, pe americanca Kristie Ahn, locul 118 WTA, in ultimul tur al calificarilor.Pe tabloul principal mai sunt cinci romance: Sorana Cirstea Irina Begu si Mihaela Buzarnescu Sorana Cirstea , locul 45 mondial, va evolua in primul tur cu sportiva britanica Samantha Murray Sharan, locul 225 mondial si beneficiara unui wild card, in timp ce Patricia Tig, locul 61 mondial, va juca impotriva rusoaicei Daria Kasatkina, favorita 31 si locul 35 mondial.Ana Bogdan, locul 91 WTA, va juca impotriva rusoaicei Anastasia Pavliucenkova, locul 19 mondial si favorita 16. Mihaela Buzarnescu , locul 160 mondial, va evolua contra americancei Venus Williams , locul 103 WTA.Irina Begu, locul 78 WTA, a fost mai norocoasa si va intalni in primul tur o jucatoare venita din calificari.La turneul de la Wimbledon nu participa detinatoarea trofeului, Simona Halep , care s-a retras din cauza accidentarii de la gamba.