Ce a facut Patricia Tig in primul tur la Wimbledon

Romanca a fost invinsa de favorita 31, rusoaica Daria Kasatkina (35 WTA), scor 6-0, 3-6, 6-3, intr-o ora si 38 de minute.Tot miercuri, Sorana Cirstea , locul 45 WTA, s-a calificat in turul doi (scor 6-3, 6-3 cu britanica Samantha Murray Shanan), iar Ana Bogdan (92 WTA) a fost eliminata in runda inaugurala (scor 2-6, 2-6 cu rusoaica Anastasia Pavliucenkova).Jucatoarele care pierd in primul tur primesc cate 48.000 de lire sterline (56.000 de euro) si cate zece puncte WTA. Sportivele care trec in turul al doilea isi asigura un premiu de 75.000 de lire sterline (87.000 de euro) si 70 de puncte WTA, fiecare.