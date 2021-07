Scandal sexist la Wimbledon. Ce-a spus legendarul Boris Becker despre iubita unui tenismen maghiar FOTO

Becker a vazut-o pe partenera lui Marton Fucsovics in tribune, in timp ce jucatorul evolua cu Novak Djokovic pe terenul central, in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon . Cand Anett Boszormenyi, in varsta de 29 de ani, a aparut pe ecran, Becker a remarcat: "Ei spun ca au cele mai frumoase femei in Ungaria. Nu stiu asta, dar cu siguranta este foarte draguta."Becker a comentat alaturi de John Inverdale, care s-a abtinut sa reactioneze la aceasta remarca despre domnisoara Boszormenyi, el fiind mai demult criticat pentru ca a spus despre fosta jucatoare Marion Bartoli ca nu este vreo "frumusete" si ca "nu va fi niciodata o Sarapova". In schimb, Inverdale a facut gluma, spunand: "Are un nume destul de potrivit pentru partenera unui jucator de tenis, este intotdeauna bine sa ai un partener numit Anett".Stephanie Hilborne, CEO Women in Sport, a condamnat remarca lui Becker."Organizatia caritabila Women in Sport a lucrat timp de decenii pentru a schimba cultura sportiva, inclusiv pentru a pune capat transformarii femeilor in obiecte. Cand doi barbati se simt confortabil vorbind despre femei in acest fel, nu conteaza daca in direct la televiziune, arata ca mai sunt multe de facut. Avem nevoie ca toata lumea sa inteleaga cum asta ate impact asupra femeilor si fetelor. Nu ar trebui sa inspiram urmatoarea generatie de fete sa faca sport, mai degraba decat sa vorbim despre cum arata femeile?", a spus ea.BBC l-a aparat pe triplul castigator de grand slam in varsta de 53 de ani, sustinand ca a facut o remarca amuzanta si ca nu a avut intentia sa jigneasca.Liderul ATP , sarbul Novak Djokovic, s-a calificat pentru a zecea oara in semifinalele turneului de la Wimbledon, dupa victoria cu numarul 100 obtinuta pe iarba (18 infrangeri in total, 77 de succese la Wimbledon), miercuri, in meciul cu ungurul Marton Fucsovics, locul 48 ATP. Djokovici s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 6-4, dupa un meci care a durat doua ore si 17 minute.