Cat mai are de gand sa joace Serena Williams? Antrenorul ei dezvaluie raspunsul

Insa Serena Williams n-a mai pus mana pe un Grand Slam de la Australian Open 2017, pe cand era insarcinata in opt saptamani.Dupa revenirea in circuit, ea a mai jucat finala la Wimbledon si US Open, insa nu a reusit sa isi adjudece mult doritul titlu cu numarul 24.De fapt, acest titlu de Grand Slam a devenit marea ei obsesie, dupa cum spune chiar antrenorul ei, francezul Patrick Mouratoglou."Nu cred ca se va opri pana nu va mai castiga macar un titlu de Grand Slam, pentru ca ea s-a intors pentru inca un Grand Slam,. Nu va renunta. Eu trebuie sa cred si ea trebuie sa creada ca se poate, altfel ar renunta. A depus un efort fizic si mental urias pentru a reveni in forma", sustine Mouratoglou."Nu cred ca si-a planuit un moment al retragerii. Si-a dedicat toata viata tenisului, de cand era copil. Atunci cand va renunta va pune capat a 40 de ani de viata".