"Cu inima franta". Mesajul dureros transmis de Serena Williams dupa ce a abandonat la Wimbledon

"Cu inima franta a trebuit sa ma retrag, astazi (n.r. - marti), dupa ce m-am accidentat la piciorul drept. Dragostea si recunostinta mea sunt fata de fani si de echipa care a facut ca prezenta mea pe terenul central sa fie atat de plina de semnificatie. Sa simt caldura extraordinara si sprijinul publicului, astazi, cand am intrat si am iesit de pe teren, a insemnat totul pentru mine", a scris ea pe Instagram.Jucatoarea americana, care va implini 40 de ani in septembrie, de sapte ori campioana pe iarba londoneza, s-a retras la scorul de 3-3, in primul set si a parasit terenul in lacrimi, dupa o accidentare la coapsa.