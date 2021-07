Ce spune Sorana Cirstea despre Emma Raducanu, viitoarea ei adversara de la Wimbledon

Beneficiara a unui wild-card, Emma raducanu a facut senzatie ajungand pana aici, mai ales ca in turul al doilea a trecut de o jucatoare experimentata, Marketa Vondrousova.Emma (18 ani) are tata roman, mama chinezoaica si reprezinta Marea Britanie.Soarana despre Emma: "Am intalnit-o aici pe Emma, Nigel Sears o antreneaza. Este o fata foarte draguta, dar nu stiu multe despre jocul ei. Dar sunt convinsa ca joaca bine daca este in aceasta faza".