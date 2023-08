Sportivii de la Wimbledon, pusi la zid: E o catastrofa!

Alan Little, unul dintre cei mai respectati oameni de la Wimbledon, i-a criticat pe sportivii care participa la competitia de la Londra.

Fondatorul Librariei Wimbledon spune ca jucatorii de astazi au creat o catastrofa deoarece se gandesc numai la bani si, de multe ori, contesta inutil deciziile arbitrilor.

"Banii sunt o tentatie prea mare pentru jucatorii de azi. In vremurile trecute, oamenii erau relaxati si jucau. Acum totul este tensionat. Trebuie sa castige. Au creat o catastrofa", a spus Alan Little.

Alan Little a primit un premiu de excelenta pentru contributia pe care si-a adus-o la pastrarea traditiei de la Wimbledon.

In libraria pe care o detine, Little are peste 6.000 de carti despre tenis.



