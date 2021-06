Trei romance intra azi "in focuri" la Wimbledon: Mihaela Buzarnescu, meci de gala cu Venus Williams

Buzarnecu deschide balul pe terenul numarul 3 cu un meci impotriva lui Venus Williams , cea care a triumfat de patru ori la Wimbledon E adevarat ca ultimul succes al lui Venus aici s-a consemnat in 2008. Meciul dintre Micky si Venus e de la ora 13.00.Mai joaca azi Patricia Tig impotriva Dariei Kasatkina, ultimul meci de pe terenul numarul 11, in jur de 18.30.Pe terenul 17, Sorana Cirstea joaca impotriva britanicei Samantha Murray, in jurul orei 19.00, a cincea partida de pe aceasta arena.Partidele sunt transmise pe EuroSport.