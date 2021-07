Scandal "monstru" in Anglia pe tema Emma Raducanu: ce mare fotbalist a sarit in apararea jucatoarei

Happens to the best of us, even those that aren't suffering from a possible injury or illness. https://t.co/aHWn72UR9P pic.twitter.com/Uu66luPOpp - Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) July 6, 2021

How would you have judged her if she'd stormed off in a big huff? 😉 https://t.co/YOndfS9gd6 - Dan Walker (@mrdanwalker) July 6, 2021

In apararea Emmei a sarit Gary Lineker, fostul mare fotbalist englez, care i-a amintit lui Morgan ca nici el n-a suportat presiunea unei dezbateri si a plecat in timpul unei emisiuni. "Li se intampla si celor mai buni dintre noi, chiar daca nu sunt accidentati sau sufera de ceva"Dialogul a continuat pe twitter. "Si eu am atatea campionate castigate cate ai ai si tu", i-a replicat Morgan.In discutie a intervenit si rivalul lui Morgan, Dan Walker, de la BBC.