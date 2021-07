Ce va face Emma Raducanu cu cele 115.000 de lire sterline castigate la Wimbledon

Emma le-a povestit jurnalistilor ca asteapta rezultatele de la matematica si economie, fiind in "focurile" examenelor de absolvire a liceului. Intrebata daca ar prefera note de top la scoala sau optimi la Wimbledon , Emma a mers pe a doua varianta:"Cred ca lumea care ma cunaoste se mira de alegerea mea, pentru ca stiu ca sunt fanatica in privinta rezultatelor la scoala. Parintii mei ma cred putin nebuna pentru ca nu accept decat note de A+", le-a spus ea ziaristilor.Intrebata ce va face cu premiul de mimin 115.000 de lire sterline, pe care l-a castigat ajungand pana aici, ea a spus cu ochii inchisi: "Ii voi investi in tenis, pentru ca e un sport scump, trebuie sa calatoresti in fiecare saptamana. Si imi voi angaja antrenori de top".Emma Raducanu are tata roman si mama chinezoaica. Bunica ei traieste in Bucuresti, iar Emma o viziteaza de cateva ori pe an.