Simona Halep a predat trofeul la Wimbledon. Cum s-a incheiat marea finala la feminin, cu lidera mondiala pe teren

A fost un meci lung, in ciuda faptului ca Barty a castigat rapid primul set, 6-3, dupa care a condus cu 3-1 in setul doi.Pliskova a revenit si a intors corul, castigand setul doi la tie-break, 7-6. In mansa decisiva, Barty a dominat si s-a impus cu 6-3.Desfasurarea LIVE a meciului:*Victorie Barty, cu 6-3 in setul decisiv.*5-3 Barty, care serveste pentru meci.*4-1, Pliskova pare sa cedeze.*3-1 pentru Barty in setul decisiv.*Pliskova castiga setul doi, 7-6, si trimite finala in set decisiv.*Re-break Pliskova, 6-6.*Break Barty, 6-5, de la 40-0 pentru Pliskova.*5-5, se intra in prelungiri.*Pliskova trece din nou in fata, 5-4.*4-4, Barty egaleaza.*4-3 Pliskova.*3-3, finala s-a incins dupa un break la zero reusit de Pliskova.*3-1, australianca se indreapta spre victorie.*Barty intoarce scorul, 2-1 pentru ea.*Pliskova incepe mai bine setul doi, 1-0.*Primul set se incheie in jumatate de ora, 6-3 pentru Barty.*5-3 pentru Barty.*Break Pliskova, 5-2.*Australianca face 5-1.*Pliskova puncteaza si pe tabela, 4-1 Barty.*Barty conduce cu 4-0, dar Pliskova a spart gheata la capitolul puncte.*3-0, dupa un nou ghem la zero pentru Barty.*2-0, Pliskova n-a facut inca nici macar un punct.*1-0 pentru australianca.*A inceput finala, cu Barty la serviciu.