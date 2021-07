Wimbledon 2021: prima jucatoare din Romania calificata in optimi. Victorie dupa doua seturi dramatice

In primul set, Olaru si partenera sa au avut 2-0, apoi adversarele au condus cu 5-3 si au ratat patru mingi de set (la 5-4), dar s-a restabilit egalitatea si s-a ajuns in tiebreak. Olaru si Kicenok au condus cu 4-1, au fost egalate, dar apoi au reusit trei puncte consecutive care le-au adus victoria in primul act (7-4).In setul secund, Santamaria si Zidansek au condus cu 2-0, au urmat cinci ghemuri la rand pentru Olaru si Kicenok, dar acestea au fost egalate (5-5), iar apoi, in tiebreak, perechea romano-ucraineana a condus cu 3-0, a fost condusa cu 5-3, dar o serie de patru puncte a inclinat balanta definitiv (7-5).Olaru si Kicenok si-au asigurat un cec de 30.000 de lire sterline si 240 de puncte WTA la dublu.Adversarele perechii Olaru/Kicenok in optimi vor fi castigatoarele partidei dintre romancele Andreea Mitu Monica Niculescu si invingatoarele din meciul Caroline Dolehide (SUA)/Storm Sanders (Australia) - Kaia Juvan (Slovenia)/Ann Li (SUA).Tot vineri, Patricia Tig si suedeza Cornelia Lister au fost invinse in primul tur de taiwanezele Hao-Ching Chan/Latisha Chan, cu 6-3, 6-2, dupa o ora si 21 de minute.Tig si Lister vor primi 12.000 de lire si 10 puncte WTA la dublu.