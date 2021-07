Sorana Cirstea - Emma Raducanu, ora meciului. Cand se joaca duelul romanesc de la Wimbledon

Confruntarea va avea loc pe terenul numarul 1 de la Wimbledon, fiind prima partida a zilei, de la ora 13.00 locala (15.00 in Romania). Emma Raducanu are o poveste fascinanta , ea provenind dintr-o relatie dintre un roman si o chinezoaica. S-a nascut la Toronto, in Canada, dar la 2 ani s-a mutat cu familia in Marea Britanie, tara pentru care a ales sa evolueze in circuitul WTA