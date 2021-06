Wimbledon 2021: cum profita Simona Halep de retragerea japonezei Naomi Osaka. Romanca e detinatoarea trofeului

"Naomi nu va juca Wimbledon anul acesta. Ea isi acorda timp cu prietenii si familia. Va fi pregatita pentru Jocurile Olimpice si este incantata sa joace in fata fanilor ei de acasa", se arata intr-un comunicat el echipei ei.Afectata de polemica iscata atunci cand a decis sa boicoteze presa, Naomi Osaka s-a retras de la turneul de la Roland Garros, inaintea meciului din turul al doilea, cu Ana Bogdan . Japoneza a spus ca a trecut prin mai multe stadii de depresie dupa US Open 2018 si ca este o persoana introvertita, care cu greu isi poate stapani anxietatea in public.Ea s-a retras apoi si de la turneul de la Berlin, programat in acesta saptamana, prima a sezonului pe iarba.