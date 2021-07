Cand are loc super-meciul dintre Sorana Cirstea si Viktoria Azarenka, in turul doi la Wimbledon

In turul al doilea, ea va avea parte de un meci de gala, contra Viktoriei Azarenka(Belarus, locul 14 WTA si favorita 12), care a trecut in prima runda de sportiva din Ucraina Katerina Kozlova (157 WTA), scor 6-1, 6-3, intr-o ora si doua minute.Azarenka si Cirstea au mai fost adversare de trei ori, in toate meciurile impunandu-se jucatoarea belarusa, inclusiv in 2008 si in 2009 la Wimbledon.Azarenka are in palmares doua titluri de Grand Slam.Meciul dintre Sorana Cirstea si Viktorai Azarenka va avea loc ASTAZI, in jurul orei 19.00, dupa pe terenul pe care va juca ea se vor termina confruntarile Alex Bolt - Cameron Norrie si Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev.Turneul de la Wimbledon este transmis de Eurosport.