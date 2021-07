Wimbledon 2021: Sorana Cirstea viseaza la finala. Culoar favorabil pentru romanca. Posibilele adversare

Daca isi va confirma statutul de mare favorita, Cirstea va evolua in optimi cu invingatoarea din meciul Jelena Ostapenko (Letonia) - Ajla Tomljanovic (Australia).Mai departe, in sferturi, Sorana Cirstea ar putea juca impotriva liderei mondiale Ashleigh Barty (care nu straluceste insa pe iarba) sau contra cehoaicei Krejcikova, surprinzatoarea invingatoare de la Roland-Garros.Mult mai abordabila ar fi, ulterior, o semifinala, unde romanca ar putea da peste tenismene precum Paula Badosa, Anastasia Pavliucenkova, Cori Gauff sau Angelique Kerber Poloneza Iga Swiatek si bielorusa Aryna Sabalenka, cele mai in forma jucatoare ale momentului la Wimbledon, se afla pe cealalta jumatate de tablou si se pot intalni in sferturi.