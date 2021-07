Veste mare pentru spectatori la Wimbledon

Vor fi pentru prima data arene pline la un eveniment sportiv in Marea Britanie, de la startul pandemiei, transmite news.ro.Capacitatea terenului central este 14.979, iar cea a terenului 1 este 12.345.Spectatorii vor trebui in continuare sa prezinte la sosirea la arena fie dovada ca sunt vaccinati complet, fie rezultatul negativ al unui test covid-19 facut in ultimele 48 de ore.