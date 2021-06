Decizie istorica la Wimbledon: organizatorii isi freaca mainile de bucurie

Wimbledon este "perla coroanei" in materie de turnee de tenis, fiind cea mai veche competitie din sportul-alb.Anul trecut, turneul a fost anulat din cauza pandemiei, insa nu a avut de suferit din punct de vedere financiar, intrucat avea o clauza "de aur" in contractul cu firmele de asigurare, care prevedea despagubiri generoase in caz de pandemie.Anul acesta (28 iunie - 10 iulie), organizatorii au primit "verde" din partea Guvernului britanic in ceeaa ce priveste accesul spectatorilor.Astfel, tribunele vor fi pline la o capacitate de 50 la suta, dar finalele se vor juca "cu casa inchisa". Este primul eveniment sportiv major din Anglia care se va disputa cu tribunele pline, dupa izbucnirea pandemiei.15.000 de spectatori este capacitatea maxima pe arena centrala. Novak Djokovici si Simona Halep sunt campionii en-titre.