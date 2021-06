De ce e Wimbledonul atat de special: 7 lucruri care nu se vor schimba niciodata

Nascut in 1877, acum 144 de ani, Wimbledonul se incapataneaza sa isi pastreze tradiitiile, ceea ce il si face atat de special.1.Iarba. Wimbledon a ramas singurul turneu de Grand Slam care se joaca pe iarba. Pe vremuri, era suprafata predominata, atat Australian Open cat si US Open jucandu-se pe gazon. US Open a trecut in 1975 la zgura, iar peste trei ani s-a mutat pe hard. Australian Open a pastrat iarba pana in 1988, apoi a ales hardul.2. All-white. Turneul londonez impune o tinuta stricta: toti jucatorii trebuie sa evolueze in alb, intocmai ca pe vremuri. Daca in 1963 se vorbea in regulament despre un alb predominant, in 1995 regula s-a inasprit, iar termenul folosit a devenit "un echipament aproape in intregime alb". Cand Federer (foto jos) a folosit o pereche de incaltaminte cu talpa portocalie, elvetianului i s-a cerut ca la meciul urmator sa nu mai apara cu ea.3. Regalitatea. Familia regala a Marii Britanii face parte din istoria acestui turneu. Regina e patronul All England Club, iar loja regala cu 74 de locuri a aparut inca din 1922. Cand Regina e in loja, jucatorii trebuie sa faca o plecaciune atunci cand intra si cand ies de pe teren.4. Wimbledon. Numele reprezinta o suburbie a Londrei, pe care se situeaza complexul All England Club. Spre deosebire de celelalte turnee de Grand Slam nu folsoeste cuvantul Open in denumire, insa oficial turneul este The Championship. Cu toate acestea, toata lumea il stie dupa un singur cuvant: Wimbledon.5. Capsuni si frisca. Este ceea ce traditional se mananca la Wimbledon inca de la sfarsitul secolului 19. Pur si simplu, perioada in care se joaca turneul coincide cu aparitia capsunilor. Frisca a fost adaugata mai tarziu "in meniu".6. Programarea meciurilor. Campionul en-titre de la Wimbledon va juca intotdeauna primul meci al turneului pe Center Court. Iar campioana va face acelasi lucru a doua zi (cum Simona nu va participa anul acesta, probabil ca onoarea ii va reveni Serenei Williams). Totodata, prima duminica este mereu libera.7. The Center Court. Arena Centrala de la Wimbledon a fost ridicata in 1922, fiind cea mai "batrana" dintre terenurile principale de la Grand Slamuri. Arena Centrala a supravietuit unui bombardament german in 1940, cand s-au distrus 1200 de locuri.