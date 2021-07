Zi neagra pentru tenisul romanesc la Wimbledon: Mitu si Niculescu, invinse la dublu. Avem o singura jucatoare in saptamana a doua la Londra

Mitu si Niculescu, dupa ce le-au intrecut in primul tur pe Nicole Melichar (SUA) si Demi Schuurs (Olanda), favoritele numarul patru, s-au inclinat dupa doar 63 de minute de joc efectiv.Mitu si Niculescu au condus o singura data, in actul secund, cu 3-2, dupa un break reusit, dar apoi au cedat patru ghemuri la rand si au fost eliminate.Ele vor primi un cec de 19.000 de lire sterline si 130 de puncte WTA la dublu.Mitu si Niculescu au ratat astfel un duel in optimi cu perechea romano-ucraineana Raluca Olaru /Nadia Kicenok. De altfel, Raluca Olaru e singura reprezentanta a Romaniei in a doua sapatamana a turneului de la Wimbledon.