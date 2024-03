WTA prezinta numele jucatoarelor care pot produce mari surprize la Wimbledon

Wimbledon este recunoscut in lumea tenisului drept turneul cu cele mai mari surprize in primele tururi, iar WTA a facut o lista cu zece jucatoare care le pot produce.

Va prezentam lista realizata de WTA pe site-ul oficial:

Ashleigh Barty - Jucatoarea din Australia este o fosta campioana la Wimbledon la junioare in 2011, dar este un nume relativ nou in circuitul WTA. In ultima perioada a jucat insa bine, a disputat o finala la Birmingham, iar in 2017 a castigat primul titlu WTA din cariera, la Kuala Lumpur. O va intalni pe Elina Svitolina in primul tur.

Victoria Azarenka - Bielorusa este un fost numar unu mondial, insa a facut o pauza de durata dupa ce a ramas insarcinata. A revenit in urma cu doua saptamani si o va intalni in primul tur pe CiCi Bellis. Sunt sanse mari ca Azarenka sa impresioneze la Wimbledon.

Tsvetana Pironkova - Jucatoarea din Bulgaria a chinuit-o serios pe Simona in optimile de la Eastbourne. Acum este in afara top 100 WTA, insa in 2010 a ajuns in semifinale la Wimbledon iar un an mai tarziu in sferturile de finala.

Sabine Lisicki - Revenita dupa o accidentare, nemtoaica se simte bine la Wimbledon si are in palmares victorii cu jucatoare precum Na Li si Serena Williams. O va intalni pe Ana Konjuh in primul tur.

Ads

Eugenie Bouchard - Fosta finala la Wimbledon in 2014, canadianca este capabila oricand de un meci mare. O va intalni pe Carla Suarez Navarro in primul tur, o jucatoare ce nu evolueaza bine pe iarba.

Marketa Vondrousova - Vine din calificari, unde a pierdut doar sapte game-uri in trei meciuri. Are doar 18 ani si pare pregatita sa faca un pas inainte in cariera.

Ons Jabeur - Sportiva din Tunisia scrie istorie pentru tenisul african. La Roland Garros a ajuns in turul trei si a ajuns pe tabloul principal de la Wimbledon fara sa piarda vreun set in calificari. O va intalni pe favorita numarul sapte, Svetlana Kuznetsova.

Magdanela Rybarikova - Slovaca a avut mari probleme cu accidentarile in ultimii ani, dar este o jucatoare cu potential. In varsta de 28 de ani, ea o va avea in cale pe partea de tablou pe Karolina Pliskova.

Anett Kontaveit - Estona este una dintre revelatiile acestui an in circuitul WTA, avand victorii cu jucatoare precum Angelique Kerber sau Caroline Wozniacki.

C.S.