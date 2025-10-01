Șoc în optimi la Beijing: principala favorită, eliminată! Campioana a fost de nerecunoscut

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (2 WTA), principala favorită, a fost eliminată miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Beijing, dotat cu premii de 8.963.700 de dolari, după ce s-a înclinat surprinzător, în trei seturi, 4-6, 6-4, 0-6, în fața americancei Emma Navarro (17 WTA).

Swiatek a făcut nu mai puțin de 70 de erori neforțate în acest meci, față de cele 21 ale Emmei.

Navarro, în vârstă de 22 de ani, reușește astfel una dintre cele mai importante victorii ale carierei, profitând de o zi extrem de modestă a polonezei, în special în setul decisiv.

Emma va juca în sferturi împotriva compatrioatei sale, Jessica Pegula, care a trecut de Marta Kostyuk în trei seturi, scor 6-3, 6-7, 6-1.

