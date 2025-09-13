Victorie fulger pentru jucătoarea de tenis din România! Azi va lupta cu trofeul pe masă

Perechea compusă din jucătoarea română de tenis Gabriela Lee și americanca Elvina Kalieva s-a calificat, vineri seara, în finala probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la San Sebastian (Spania), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, după o victorie cu 6-1, 6-1 în fața surorilor germane Tayisiya și Yana Morderger.

Lee și Kalieva s-au impus după exact o oră de joc și vor evolua în finala programată sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 15.30.

Cuplul româno-american beneficiază în sferturi de neprezentarea perechii Nahia Berecoechea (Franța)/Olga Bienzobas Fernandez (Spania).

Lee și partenera sa și-au asigurat un cec de 3.740 de euro și 81 de puncte WTA la dublu, iar în finală vor înfrunta favoritele numărul doi, Anastasia Tihonova (Rusia)/Tara Wuerth (Croația).

La simplu, Lee a fost învinsă în primul tur al calificărilor de rusoaica Ekaterina Kazionova, cu 6-4, 6-3.

