Victorie fulger pentru jucătoarea de tenis din România! Azi va lupta cu trofeul pe masă

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 08:20
1655 citiri
Victorie fulger pentru jucătoarea de tenis din România! Azi va lupta cu trofeul pe masă
Gabriela Lee FOTO Facebook Gabriela Lee

Perechea compusă din jucătoarea română de tenis Gabriela Lee și americanca Elvina Kalieva s-a calificat, vineri seara, în finala probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la San Sebastian (Spania), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, după o victorie cu 6-1, 6-1 în fața surorilor germane Tayisiya și Yana Morderger.

Lee și Kalieva s-au impus după exact o oră de joc și vor evolua în finala programată sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 15.30.

Cuplul româno-american beneficiază în sferturi de neprezentarea perechii Nahia Berecoechea (Franța)/Olga Bienzobas Fernandez (Spania).

Lee și partenera sa și-au asigurat un cec de 3.740 de euro și 81 de puncte WTA la dublu, iar în finală vor înfrunta favoritele numărul doi, Anastasia Tihonova (Rusia)/Tara Wuerth (Croația).

La simplu, Lee a fost învinsă în primul tur al calificărilor de rusoaica Ekaterina Kazionova, cu 6-4, 6-3.

Sabalenka domină clasamentul WTA, după US Open. Ce poziții ocupă sportivele din România
Sabalenka domină clasamentul WTA, după US Open. Ce poziții ocupă sportivele din România
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 43, după o urcare de 7 poziţii, cu 1.281 puncte. Sorana Cîrstea a urcat...
"Sabalenka nu are ce să caute în tenis!" Reacție dură împotriva liderului WTA
"Sabalenka nu are ce să caute în tenis!" Reacție dură împotriva liderului WTA
Belarusa Aryna Sabalenka se menține în fruntea clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după ce a cucerit al doilea său titlu consecutiv la US Open....
#tenis, #fimala, #Gabriela Lee, #elvina kalieva, #San Sebastian, #wta , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Prima decizie luata de Novak Djokovic, dupa ce a fost numit "tradator" in Serbia si s-a mutat in alta tara
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"OZN-ul" din Romania, 85% gata: 120.000.000 de lei!

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Au scăpat de Ten Hag și le merge bine! Victorie mare pentru Leverkusen, la debutul lui Hjulmand
  2. Legendarul Edgar Davids, victimă a unui furt spectaculos comis de fosta sa iubită. Cum și-a dat seama că e înșelat
  3. Mesaj clar pentru Dan Șucu din partea antrenorului de la Rapid: "Am mai spus-o și o repet"
  4. Gheorghe Hagi, înapoi pe teren. Când și unde va avea loc meciul
  5. Victorie fulger pentru jucătoarea de tenis din România! Azi va lupta cu trofeul pe masă
  6. A început Campionatul Mondial de atletism: cum s-a descurcat primul român intrat în concurs
  7. Meciuri senzaționale la Europeanul de baschet: ce echipe vor lupta pentru trofeu în marea finală
  8. Scandal mare după U Cluj! - Rapid Giuleștenii atacă arbitrul, federația și adversarii: "Sabău o să ne spună cum a inventat apa"
  9. Rapid a ratat ocazia să urce pe primul loc. Ce a făcut cu U Cluj
  10. S-au stabilit finalistele EuroBasket 2025. Cine sunt țările care se vor duela pentru trofeu