Nu și-a închipuit că poate păți așa ceva: Ostapenko, partidă de coșmar la Guadalajara

Jelena Osptaneko, locul 12 WTA, principala favorită a turneului WTA 500 de la Guadalajara, a suferit o înfrângere neașteaptată în optimile de finală.

Ospaeno a condus cu 4-0 în setul decisiv și a avut patru mingi de meci, dar a reușit să piardă partida cu necunoscuta Marina Stakusic.

În vârstă de 19 ani, jucătoarea canadiană a reușit prima ei victorie la o jucătoare din Top 15 și s-a calificat pentru prima dată în sferturile unui turneu WTA, izbutind o surprinză imensă.

Marina Stakusic s-a impus cu 6-4 5-7 7-6 (0) după un meci de trei ore și cinci minute și va juca în sferturile de finală cu învingătoarea din meciul Magdalena Frech (Polonia) - Ashlyn Krueger (SUA).

NO QUIT 😤😤😤😤

Marina Stakusic secures the biggest win of her career and defeats the No. 1 seed Ostapenko in a three set thriller! #GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/VGOO3tc4Mc