Spectacol la Guadalajara: cine e jucătoarea care a cucerit primul titlu WTA al carierei

Jucătoarea poloneză de tenis Magdalena Frech a cucerit primul titlu WTA din cariera sa, după ce a învins-o cu 7-6 (7/5), 6-4 pe australianca Olivia Gadecki, duminică, în finala turneului de la Guadalajara (Mexic).

Frech (26 ani), aflată pe locul 43 în clasamentul mondial înaintea acestei competiţii, încheie astfel în cel mai frumos mod un sezon excepţional. În luna august, poloneza a acces în prima sa finală de simplu, la turneul pe zgură de la Praga, iar apoi a jucat primul său sfert de finală pe hard, la Monterrey (Mexic), înainte de a disputa prima a finală pe suprafaţă dură, la turneul WTA 500 de la Guadalajara, pe care a reuşit să o câştige.

"Vreau doar să spun că visurile devin realitate. Este primul meu titlu WTA şi este cu adevărat incredibil", a declarat Magdalena Frech după ce a primit trofeul.

Pentru Olivia Gadecki (22 ani, locul 152 mondial), aceasta a fost prima sa finală în circuitul profesionist, graţie căreia va intra în premieră în top 100 WTA începând de luni.

The fourth Polish woman to win a singles title this century:

🇵🇱 Agnieszka Radwanska

🇵🇱 Magda Linette

🇵🇱 Iga Swiatek

🇵🇱 Magdalena Frech pic.twitter.com/Oqh62IqJIJ