Avancronica tenis: Romancele iau cu asalt Moscova

Jucatoarele din Romania isi incep luni aventura la Kremlin Cup, turneu WTA gazduit de capitala Rusiei, Moscova.

Doua dintre sportivele noastre, Irina Begu si Ana Bogdan, vor intra in concurs chiar din prima zi a saptamanii, prima jucand in runda inaugurala, iar cea de-a doua in ultima etapa a calificarilor.

Ana va fi prima care va intra in concurs, intalnirea ei cu bielorusa Aliaksandra Sasnovich fiind programata pe terenul numarul trei, dupa ora 13:00.

Bogdan (149 WTA) si Sasnovich (103 WTA) s-au intalnit o singura data pana acum, romanca impunandu-se anul trecut la Woking cu un dublu 6-2.

Apoi, dupa ora 15:00, pe terenul numarul unu vor juca Irina Begu (29 WTA) si frumoasa bulgaroaica Tsvetana Pironkova (52 WTA).

Cele doua s-au mai intalnit de trei ori pana acum, bulgaroaica impunandu-se de doua ori in 2013, iar Begu castigand ultimul meci direct, anul trecut.

Irina este cap de serie numarul sapte la Kremlin Cup.

