Begu, in fata celei de-a doua tenismene a lumii la Madrid

Trei dintre cele patru romance cu acces direct pe tabloul principal al galonatului Madrid Open, turneu cu premii totale de 3.755.140 euro, au avut parte de sorti aproape nemilosi inca din start, cea mai ''lovita'' din acest punct de vedere fiind Irina-Camelia Begu.

Iata si cum arata tintarul jucatoarelor noastre prezente pe zgura din capitala Spaniei, in runda inaugurala:

* Irina-Camelia Begu (56 WTA) vs. Maria Sharapova (2 WTA)

* Sorana Carstea (40 WTA) vs. Marion Bartoli (Franta, 7 WTA)

* Simona Halep (47 WTA) vs. Venus Williams (SUA, 70 WTA)

* Monica Niculescu (30 WTA) vs. jucatoare calificari

In cazul ca Niculescu trece de turul 1, in faza imediat urmatoare va avea la fileu un hop foarte greu de trecut, e vorba de a zecea tenismena a lumii in momentul de fata, rusoaica Vera Zvonareva.

Premiile puse la bataie sunt pe masura anvergurii, ca si participare a principalelor jucatoare din Top 100, la competitia madrilena, altfel si ''capitala'' mondiala a fotbalului de club:

Tur 1 - 8.750 euro

Tur 2 - 17.500 euro

Tur 3 - 33.000 euro

Sferturi - 70.000 euro

Semifinale-149.500 euro

Finalist - 313.000 euro

Castigator-631.000 euro

Primele trei favorite la simplu sunt chiar cele care ocupa actualmente podiumul sportului feminin cu racheta, in speta, Victoria Azarenka (Belarus), Maria Sharapova (Rusia) si Petra Kvitova (Cehia).