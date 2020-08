Bianca Andreescu isi apara trofeul la US Open. Simona Halep este in acest moment principala favorita

Organizatorii au anuntat lista jucatoarelor, iar aceasta o are in frunte pe Simona Halep , locul 2 WTA, in absenta numarului 1 mondial, australianca Ashleigh Barty Halep este inscrisa la acest grand slam, dar deocamdata nu a confirmat oficial participarea. In urma cu catva saptamani, campioana de la Wimbledon si Roland Garros isi exprima indoiala cu privire la participarea la grand slam-ul american, din cauza regulilor sanitare stricte.Cu exceptia lui Barty, toate jucatoarele din Top 10 WTA sunt inscrise: sportiva ceha Karolina Pliskova , locul 3 WTA, americanca Sofia Kenin, locul 4 WTA, ucraineanca Elina Svitolina, locul 5 WTA, olandeza Kiki Bertens, locul 7 WTA, elvetianca Belinda Bencic, locul 8 WTA, americanca Serena Williams , locul 9 WTA, japoneza Naomi Osaka , locul 10 WTA si, castigatoarea din 2018.Din Romania, mai sunt acceptate direct Sorana Cirstea , locul 75 WTA, Irina Begu , locul 81 WTA, Patricia Maria Tig, locul 85 WTA, si Mihaela Buzarnescu , locul 120 WTA. Ana Bogdan , locul 92 WTA, nu este inscrisa.US Open ar trebui sa se desfasoare la datele initiale, 31 august - 13 septembrie, fara spectatori si cu un strict protocol sanitar. La acest grand slam nu vor exista calificari.