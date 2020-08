Calificata in semifinala turneului de la Cincinnati, Naomi Osaka se retrage in semn de protest fata de impuscarea afro-americanului Jacob Blake

"In calitate de femeie de culoare, eu am impresia ca sunt lucruri mult mai importante care necesita o atentie imediata, mai degraba decat sa fiu vazuta jucand tenis", a declarat Osaka pe Twitter , jucatoare nascuta din mama japoneza si tata haitian."Nu ma astept sa se intample ceva radical pentru ca nu joc eu, dar daca pot sa atrag atentia intr-un sport majoritar alb, atunci consider ca este un pas in buna directie", a adaugat aceasta.Naomi Osaka, laureata a US Open 2018 si a Openului Australiei 2019, trebuia sa joace cu Elise Mertens in semifinalele turneului mutat la Flushing Meadows.A 10-a jucatoare a lumii a anuntat decizia sa la cateva ore dupa ce baschetbalistii echipei Milwaukee Bucks au decis sa boicoteze meciul din playoff cu Orlando Magic.