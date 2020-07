Elina Svitolina, prima finalista a turneului Bett1 Aces de la Berlin

In finala de miercuri a turneului berlinez, Svitolina va primi replica invingatoarei din semifinala ce le opune pe cehoaica Petra Kvitova (12 WTA) si olandeza Kiki Bertens (7 WTA).In partidele de luni, Kvitova a eliminat-o pe germanca Andrea Petkovic cu 6-4, 6-1, in timp ce Anastasija Sevastova a beneficiat de abandonul germancei Juliei Georges, la scorul de 6-3, 4-3 in favoarea letonei.Atat la turneul masculin, cat si la cel feminin de la Berlin, programat pe stadionul Steffi Graf intre 13 si 15 iulie, au participat cate sase jucatori, respectiv sase jucatoare.Un alt turneu de tenis demonstrativ la Berlin, de aceasta data pe hard, va avea loc intre 17 si 19 iulie pe fostul aeroport Tempelhof