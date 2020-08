Gabriela Ruse a eliminat-o pe favorita 6 si este in ultimul tur al calificarilor la Praga. Meciul cu Sasnovich a durat trei ore si 15 minute

Ruse s-a impus in turul doi al calificarilor, cu scorul de 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), in trei ore si 15 minute, in fata favoritei sase, sportiva din Belarus Aliaksandra Sasnovich (119 WTA).Pentru un loc pe tabloul principal, Gabriela Ruse va juca impotriva germanei Tamara Korpatsch, numarul 111 mondial si favorita 3 in calificari, care a trecut in primul tur al calificarilor de Jaqueline Cristian.Favorita principala la Praga este Simona Halep , locul 2 WTA, care o va intalni in primul tur pe slovena Polona Hercog, numarul 45 mondial. Pe tabloul principal se afla si Patricia Tig Irina Begu si Ana Bogdan Halep va juca la Praga si la dublu, alaturi de sportiva ceha Barbora Strycova. Ele vor intalni in primul tur echipa din Rusia Veronika Kudermetova/Anastasia Pavliucenkova. Daca se vor impune, Halep si Strycova ar putea intalni in faza urmatoare perechea Laura Ioana Oaar / Anna-Lena Friedsam (Romania/Germania), care joaca in primul tur cu favoritele principale, jucatoarele din Cehia Barbora Strycova si Katerina Siniakova.Cap de serie 4 la dublu sunt Monica Nicuclescu si Raluca Olaru . Ele vor evolua in prima runda cu Ulrikke Eikeri (Norvegia) si Elixane Lechemia (Franta). Daca se vor impune, Niculescu si Olaru vor juca in sferturile de finala cu echipa care va castiga meciul Ana Bogdan/Patricia Tig - Lidziya Marozava/Iana Sizikova (Rusia).