Gabriela Ruse pe tabloul principal la Praga

Ruse a invins-o in ultimul tur al calificarilor pe germana Tamara Korpatsch, 113 WTA si favorita 3, scor 7-6 (5), 0-6, 6-4, in doua ore si 33 de minute.Meciul a inceput luni, dat a fost oprit din cauza ploii, la scorul de 5-4, cu serviciul pentru jucatoarea romana.Pe tabloul principal, Gabriela Ruse o va intalni in primul tur pe poloneza Magdalena Frech, numarul 174 mondial.