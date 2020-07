Garbine Muguruza, decisa sa joace la US Open

Muguruza, campioana la Roland Garros (2016) si Wimbledon (2017), se considera o ''competitoare innascuta'' si abia asteapta reluarea turneelor.In cele mai dificile momente ale pandemiei de coronavirus, Muguruza si-a mentinut rutina de antrenament la Geneva, in asteptarea reluarii sezonului.''E mai bine sa joc, decat sa n-o fac. Ma gandesc sa joc turneele americane de pregatire pentru US Open, apoi turneele pe zgura care se vor finaliza cu Roland Garros'', a declarat Muguruza la intrebarea privind participarea la US Open. Jucatoare iberica a opinat ca decizia privind disputarea sau anularea US Open ''va fi foarte dificila''.In noul context generat de Covid-19 in lume, Muguruza a opinat ca jucatorii trebuie sa dea dovada de tarie fizica si de caracter: ''Este o problema de rezistenta si forta mentala. Cine este mai puternic, va avea un drum mai usor catre triumf''.Muguruza, antrenata de Conchita Martinez, a avut un start bun de sezon, jucand finala de la Australian Open , in care a fost invinsa de americanca Sofia Kenin, dupa ce in semifinale o intrecuse pe Simona Halep