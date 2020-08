Irina Begu, eliminata in turul I la Palermo Ladies Open

Begu a fost invinsa cu scorul de 6-3, 6-4.Tot in primul tur, Sorana Cirstea , locul 75 WTA, evolueaza cu italianca Sara Errani, locul 169 WTA, beneficiara a unui wild card.Laura Ioana Paar, locul 204 WTA, va juca in ultimul tur al calificarilor cu rusoaica Liudmila Samsonova, locul 117 WTA.In al patrulea meci, ultimul, de pe terenul 2, perechea Elena Bogdan /Reka-Luca Jani (Romania/Ungaria) va da piept cu echipa Ulrikke Eikeri/Elixane Lechemia (Norvegia/Franta).Patricia Maria Tig, locul 85 WTA, va evolua, marti, in primul tur, cu estona Anett Kontaveit, locul 22 WTA si cap de serie numarul 4.Turneul de la Palermo, de categorie WTA International, este primul care se desfasoara dupa intreruperea circuitului, in martie, din cauza pandemiei de coronavirus.