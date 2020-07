Irina Begu s-a calificat in finala Winners Open

Begu a invins-o in semifinale pe Irina Bara, numarul 159 mondial, scor 6-1, 6-0.In a doua semifinala se intalnesc Jaqueline Cristian (162 WTA) si Gabriela Ruse (177 WTA).Turneul are premii in valoare de 30.000 de dolari, castigatoarea urmand sa primeasca 10.000 de dolari.De asemenea, castigatoarea va juca intr-un meci de dublu mixt, duminica, alaturi de Simona Halep Horia Tecau si Marius Copil