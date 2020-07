Jaqueline Cristian a invins-o pe Begu la Winners Open. Ambele jucatoare sunt in semifinale

Ambele sportive s-au calificat in semifinale.Din grupa B a facut parte si Miriam Bulgaru.Din grupa A s-au calificat in semifinale Gabriela Ruse, locul 177 WTA, si Irina Bara, numarul 159 mondial. Din grupa a facut parte si Georgia Craciun.Semifinalele au loc sambata.Turneul are premii in valoare de 30.000 de dolari, castigatoarea urmand sa primeasca 10.000 de dolari.De asemenea, castigatoarea turneului va juca intr-un meci de dublu mixt, duminica, alaturi de Simona Halep Horia Tecau si Marius Copil