O romanca, singura printre rusoaice. Pe cine trebuie sa invinga Jaqueline Cristian ca sa castige turneul de tenis de la Sankt Petersburg

Toate cele patru meciuri jucate joi in optimile de finala s-au incheiat cu victorii ale rusoaicelor - Margarita Gasparian, Daria Kasatkina, Anastasia Gasanova si Veronika Kudermetova.Gasparian a trecut de Katerina Siniakova (Cehia) in doua seturi simetrice, cu 6-4, 6-4.Kasatkina, cap de serie numarul opt, a avut un meci dificil cu belarusa Aleksandra Sasnovici, castigat in trei seturi, cu 5-7, 6-3, 7-6 (2).Tanara Anastasia Gasanova a produs surpriza, castigand la mare lupta in fata compatrioatei Anastasia Pavliucenkova, a cincea favorita, cu 1-6, 7-6 (8), 7-6 (4).Veronika Kudermetova, a doua pe lista capilor de serie, a dispus de conationala Kamilla Rahimova cu 7-5, 3-6, 7-6 (5).Vineri vor avea loc sferturile de finala, astfel: Ekaterina Alexandrova (1) - Margarita Gasparian, Vera Zvonareva - Anastasia Gasanova, Jaqueline Cristian - Svetlana Kuznetova (4) si Daria Kasatkina (8) - Veronika Kudermetova (2).CITESTE SI: