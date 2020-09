Jennifer Brady, prima semifinalista la US Open

Brady, 25 de ani, s-a impus in 69 de minute si a obtinut prima ei calificare in semifinalele unui grand slam.In penultimul act, ea va evolua cu invingatoarea din meciul dintre japoneza Naomi Osaka , locul 9 WTA si cap de serie numarul 4, si americanca Shelby Rogers, locul 93 WTA.A doua semifinala va fi stabilita, miercuri, dupa meciurile Tvetana Pironkova (Bulgaria), fara clasament in acest moment - Serena Williams (SUA), locul 8 WTA si cap de serie numarul 3 si Victoria Azarenka (Belarus), locul 27 WTA - Elise Mertens (Belgia), locul 18 WTA si cap de serie numarul 16.