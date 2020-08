Laura Ioana Paar, eliminata in turul al doilea al calificarilor, la Praga

Meciul a durat doua ore si cinci minute.Tot in turul al doilea al calificarilor va evolua, duminica, si Elena Gabriela Ruse, locul 177 WTA, cu Aliaksandra Sasnovici din Belarus, locul 119 si cap de serie numarul 6.Jucatoarele eliminate in turul al doilea al calificarilor primesc cate 940 de dolari si 10 puncte WTA, iar cele in turul al treilea, 1.080 de dolari si 14 puncte WTA.La Praga, pe tabloul principal sunt acceptate direct Simona Halep , locul 2 WTA, principala favorita, Irina Begu , locul 81 WTA, Patricia Tig , locul 85 WTA, si Ana Bogdan , locul 92 WTA.