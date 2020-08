Laura Ioana Paar, in ultimul tur al calificarilor, la Palermo

Paar a invins-o, cu scorul de 4-6, 7-5, 6-4, pe spaniola Aliona Bolsova, locul 102 si cap de serie numarul 2, in turul al doilea al calificarilor, dupa un meci de doua ore si 17 minute.Pentru un loc pe tabloul principal, jucatoarea romana va da piept, luni, cu rusoaica Liudmila Samsonova, locul 117 WTA i cap de serie numarul 5.Tot duminica, Elena-Gabriela Ruse, locul 177 WTA, a fost invinsa de slovena Kaja Duvan, numarul 121 mondial si favorita 7, in turul doi al calificarilor de la Palermo Ladies Open.Duvan s-a impus cu scorul de 2-6, 6-1, 6-2, intr-o ora si 38 de minute.Premiul pentru participarea in turul doi al calificarilor este de 758 de euro si 10 puncte, iar cel pentru ultimul tur al calificarilor, de 871 de euro si 14 puncte WTA.Pe tabloul principal la Palermo sunt calificate direct Sorana Cirstea , locul 75 WTA, Irina Begu , locul 81 WTA, si Patricia Tig , locul 85 WTA.