"Naomi Osaka a castigat US Open"

Ea a invins-o, in finala, la Flushing Meadows, pe Victoria Azarenka, din Belarus, locul 27 WTA, scor 1-6, 6-3, 6-3.Osaka s-a impus dupa o ora si 57 de minute de joc.Ea mai are in palmares un trofeu la Australian Open , in 2019, si inca unul la US Open, in 2018.Titlul de sambata ii auce japonezei un premiu de trei milioane de dolari si 2.000 de puncte WTA. Ea va urca pe locul 3 WTA, dupa australianca Ashleigh Barty si dupa Simona Halep Pentru Azarenka, 31 de ani, aceasta a fost a treia finala la US Open, prima din 2013, toate pierdute si a cincea din cariera, dupa ce a castigat Australian Open, in 2012 si 2013.Ea va incasa 1,5 milioane de dolari si 1.300 de puncte WTA si va urca pe locul 14 WTA.