O jucatoare de top povesteste conditiile incredibile de la US Open: "Este un cosmar, este abominabil, o suferinta. Am impresia ca suntem criminali"

Dupa ce Paire a iesit pozitiv la testul de sambata, alti jucatori care au fost in contact cu el au fost supusi unei supravegheri sporite, inclusiv compatriotii sai Kristina Mladenovic, Richard Gasquet, Gregoire Barrere, Edouard Roger-Vasselin si Adrian Mannarino.



Mladenovic a ratat patru mingi de meci, la scorul de 5-2, in setul secund, fiind apoi eliminata, cu 1-6, 7-6 (2), 6-0, dupa doua ore si 13 minute de joc.Frantuzoaica s-a numarat printre contactii compatriotului ei, Benoit Paire, testat pozitiv sambata si exclus din turneu. Mladenovic lasa sa se inteleaga ca a fost afectata de protocolul sanitar strict pus in aplicare la grand slam-ul american si a descris folosind cuvinte dure tratamentul la care a fost supusa de organizatori."Pana la 5-1 credeam ca fac aproape totul bine, ca joc un tenis foarte bun. Dar nu am putut sa-mi termin meciul, sa-mi convertesc punctele de meci. A fost curajoasa, s-a agatat, dar eu nu stiam cum sa-mi convertesc sansele. La 5-2, m-am prabusit pur si simplu. Nu mai am nimic de spus, sunt complet devastata.Am jucat tenis foarte bine, dar nu am stiut cum sa termin meciul. Sunt obosita. Nu am fost niciodata intr-o astfel de stare, nu stiu cum sa o explic, eram complet epuizata. Este un cosmar ceea ce traim acolo. Nu am decat o singura dorinta, sa-mi regasesc libertatea. Trebuie sa luptam pentru libertatea noastra.As vrea sa spun multe despre ceea ce se intampla aici. Este absolut abominabil cum ne trateaza, dar nu vreau ca asta sa fie o scuza pentru infrangerea mea. Nu este vina USTA (n.r. - federatia americana) ca nu mi-am convertit cele patru puncte de meci. (n.r. - daca a fost afectata de situatia in care se afla) In al treilea set, clar. Nu am de gand sa caut o scuza pentru al doilea, cand eram la un punct de a face copia perfecta.Dupa aceea, asa e sportul, dupa mingile de meci ea este eliberata si eu ma crispez. Al treilea set, nu as putea descrie cum m-am simtit. A fost intr-adevar o suferinta. Ar trebui sa facem o lista cu ceea cu situatiile prin care trecem. Nu e nici macar acceptabil ceea ce ne fac sa traim. Al treilea set a fost o prabusire totala. Cum sa va spun... Si pentru a face un pas la dreapta trebuie sa cerem voie, pentru ca nu avem libertate de miscare, identitate, nimic. Am impresia ca suntem prizonieri, ca suntem criminali. Pentru cea mai mica miscare, trebuie sa ceri voie, in timp ce esti testat in fiecare zi, ca am avut treizeci de teste negative.Este abominabil. Conditiile sunt atroce si daca as fi stiut ca faptul de a juca patruzeci de minute carti cu un tenismen care a fost testat poztiv, dar in cele din urma negativ, duce la aceste consecinte, nu as fi pus niciodata piciorul in acest turneu. Nu stiu ce sa spun, traim un cosmar. Suntem neputinciosi si suferim doar, nu avem dreptul sa nu facem ceva, suntem prizonieri", a declarat Mladenovic, potrivit lequipe.fr.Kristina Mladenovic mai are de jucat la US Open in proba de dublu, in care face pereche cu Timea Babos din Ungaria. Ele sunt principalele favorite la dublu feminin.Benoit Paire a fost testat pozitiv sambata si exclus din cadrul US Open, conform protocolului sanitar al competitiei. Insa al doilea test efectuat de el, luni, a iesit negativ."Ca sa va spun adevarul, am fost testat negativ. Am avut un test negativ acum doua zile (n.r. - luni). Voi face din nou analizele, dar ultimul a fost negativ. Ma simt foarte bine, nu am simptome. Nu am avut niciodata nimic. Am ajuns (n.r. - la New York), m-am plasat in izolare in