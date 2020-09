Petra Kvitova, eliminata in optimile de finala ale US Open. Adversara ei, Shelby Rogers, a salvat patru mingi de meci

Kvitova a ratat patru mingi de meci, trei pe serviciul rivalei, la scorul de 5-4, in decisiv si una in tie-break, pe propriul serviciu, la 6-5. In cele din urma, Rogers s-a impus la prima ei minge de meci, dupa o intalnire de doua ore si 40 de minute.In faza urmatoare, americanca va da piept cu japoneza Naomi Osaka , locul 9 WTA si cap de serie numarul 4, care a eliminat-o pe Anett Kontaveit din Estonia, locul 21 WTA si cap de serie numarul 14, cu scorul de 6-3, 6-4, in 72 de minute de joc.Croata Petra Martici, locul 15 WTA si cap de serie numarul 8, a parasit si ea competitia in optimi, dupa 3-6, 6-2, 4-6, cu Iulia Putinteva din Kazahstan, locul 34 WTA si cap de serie numarul 23.Putinteva s-a impus dupa un meci de doua ore si 37 de minute si va juca in sferturi cu americanca Jenifer Brady, locul 41 WTA si cap de serie numarul 28.Brady a invins-o pe germana Angelique Kerber , locul 23 WTA si cap de serie numarul 17, cu 6-1, 6-4, dupa 90 de minute de joc.