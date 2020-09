Simona Halep: "Ma simt ciudat sa nu fiu la US Open, dar nu am niciun regret ca nu m-am dus"

"M-am uitat doar in prima zi la meciuri. Ma simt ciudat sa nu fiu la US Open, dar cred ca a fost o decizie buna. Nu am niciun regret ca nu m-am dus", a afirmat Halep intr-un interviu pentru TVR.Ea a mentionat ca nu a discutat cu niciuna dintre participantele la turneu despre restrictiile decise in contextul pandemiei de coronavirus: "Nu am vorbit cu nimeni, le-am lasat sa se concentreze pentru turneu. Dar asa a fost si la Praga. Sunt reguli potrivite pentru situatia in care suntem. Sunt restrictii foarte mari, dar (la Praga) m-am simtit libera pe teren. Pe teren nu mi-a fost teama sa joc si sa ma desfasor".In ceea ce priveste o gluma a antrenorului Darren Cahill, care ar fi spus ca Halep il concedia daca i-ar fi propus sa joace la US Open, romanca a spus: "Nu n-as fi facut asta. El mereu m-a inteles si mi-a acceptat dorintele. Nu m-a fortat cu nimic niciodata".Pentru Simona Halep, prioritatea este acum turneul de la Roland Garros. "Sper sa joc cat mai bine la Roland-Garros, care ramane prioritate. Sper sa nu fie ataat de greu cum se presupune ca e la US Open", a spus Halep.