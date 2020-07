Simona Halep se retrage din turneul de la Palermo. Ea motiveaza decizia prin cresterea recenta a cazurilor COVID- 19 din Romania

"Avand in vedere cresterea recenta a cazurilor COVID- 19 in Romania si ingrijorarii mele cu privire la calatoriile aeriene internationale in acest moment, am luat decizia grea de a ma retrage de la Palermo. Vreau sa multumesc directorului turneului si Ministerului italian al Sanatatii pentru toate eforturile in numele meu", a scris ea, pe retelele de socializare.Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat, vineri, ca toti cetatenii care in ultimele 14 zile au fost in Romania si Bulgaria vor trebui sa intre in carantina la sosirea in Italia.Aceasta masura le impiedica sa ia startul in competitie pe Simona Halep si pe alte jucatoare romane, Sorana Cirstea Irina Begu si Patricia Tig , inscrise in calificarile turneului de la Palermo, insa organizatorii cerusera o derogare pentru acestea din partea Ministerului Sanatatii din Italia si erau increzatori ca vor avea catig de cauza.Dupa cinci luni de la suspendarea circuitului feminin din cauza pandemiei de coronavisrus, Palermo Ladies Open, de categorie WTA International, va incepe incepe la 1 august, cu mecurile din calificari. Partidele de pe tabloul principal sunt programate din 3 august. Halep era principala favorita.Jucatoarea romana este inscrisa si la turneul de la Praga, programat saptamana urmatoare celui de la Palermo.