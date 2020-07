Winners Open: Ruse a invins-o pe Bara si a terminat pe primul loc grupa A

Ruse s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4 si a inccheiat grupa pe primul loc. Bara a incheiat a doua, iar Georgia Craciunn, locul 354 WTA, pe ultima pozitie. S-au calificat in semifinale Gabriela Ruse si Irina Bara.Vineri are loc la Winners Open si confruntarea Jaqueline Cristian (162 WTA) - Irina Begu (81 WTA). Cele doua joaca in grupa B, din care face parte si Miriam Bulgaru (387 WTA). Joi, Begu a invins-o pe Bulgaru si Bulgaru s-a impus in fata lui Cristian.Turneul are premii in valoare de 30.000 de dolari, castigatoarea urmand sa primeasca 10.000 de dolari.De asemenea, castigatoarea turneului va juca intr-un meci de dublu mixt, duminica, alaturi de Simona Halep Horia Tecau si Marius Copil