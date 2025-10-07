Câți bani a câștigat Jaqueline pentru victoria de la Wuhan: turneul din China oferă premii uriașe

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 09:18
Jaqueline Cristian FOTO Instagram JAC

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a învins-o pe americanca McCartney Kessler, cu 6-7 (6/8), 6-0, 6-3, marți, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari.

Cristian (27 ani, 48 WTA) s-a impus după două ore și 33 de minute.

În primul set, Kessler (26 ani, 33 WTA) a condus cu 3-0, dar apoi românca a câștigat cinci ghemuri la rând. Cristian a ratat două mingi de set la 6-5, iar apoi s-a ajuns în tiebreak, unde americanca s-a impus cu 8-6. Cristian a câștigat setul secund la zero, iar în decisiv a reușit un prim break la 3-3, încheind ostilitățile pe serviciul adversarei.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o dată, anul trecut, în primul tur al calificărilor la Madrid, iar atunci Cristian a învins cu 7-6 (7/4), 6-4.

Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 23.450 de dolari și 65 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe kazaha Elena Rîbakina, a opta favorită.

Rîbakina (26 ani, 9 WTA) are 2-1 în meciurile directe, după ce a câștigat cu 6-1, 6-0, în 2019, în optimi la București, și anul acesta, în august, în turul al treilea la Montreal, cu 6-0, 7-6 (7/5). Cristian s-a impus în februarie 2022, în primul tur la Doha, cu 6-4, 6-3.

Tot marți, Sorana Cîrstea o va întâlni pe letona Jelena Ostapenko, în primul tur.

